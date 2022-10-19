В Ейске около 140 семей вернулись в квартиры в уцелевшую часть дома

Краснодарский край

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  • Дом после пожара в Ейске © Фото Яры Гуляевой
    Дом после пожара в Ейске © Фото Яры Гуляевой

Почти 140 семей в Ейске вернулись в дом, рядом с которым упал военный самолет

В краевом оперштабе сообщили, что в Ейске в уцелевшую часть дома вернулись 137 семей. В семи подъездах снова включили электричество, воду и газ. Также службы начнут отрабатывать подачу тепла.

Ранее глава Ейского района говорил, что дом обследовали диагностическим комплексом «Струна». С его помощью специалисты оценили степени повреждения здания.

В пункте временного размещения в гостинице «Ейская Усадьба» остаются 14 человек. В том числе трое детей. Их обеспечили горячим питанием и теплыми вещами

Также вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что число погибших выросло до 15 человек. Вечером 18 октября умер 51-летний мужчина, которого на вертолете транспортировали в ККБ №1.

Юга.ру писали, что по предварительной оценке, разрушенный дом можно восстановить. Окончательное решение примут позже. При положительном заключении экспертов восстановление наиболее разрушенных пролетов здания займет от месяца до пяти.

Крушение учебного военного самолета СУ-34 произошло вечером 17 октября. Репортаж с места трагедии можно прочитать здесь

Авиакатастрофы Авиация Ейский район

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