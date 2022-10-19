В Ейске около 140 семей вернулись в квартиры в уцелевшую часть дома

Почти 140 семей в Ейске вернулись в дом, рядом с которым упал военный самолет

В краевом оперштабе сообщили, что в Ейске в уцелевшую часть дома вернулись 137 семей. В семи подъездах снова включили электричество, воду и газ. Также службы начнут отрабатывать подачу тепла.

Ранее глава Ейского района говорил, что дом обследовали диагностическим комплексом «Струна». С его помощью специалисты оценили степени повреждения здания.

В пункте временного размещения в гостинице «Ейская Усадьба» остаются 14 человек. В том числе трое детей. Их обеспечили горячим питанием и теплыми вещами

Также вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что число погибших выросло до 15 человек. Вечером 18 октября умер 51-летний мужчина, которого на вертолете транспортировали в ККБ №1.

Юга.ру писали, что по предварительной оценке, разрушенный дом можно восстановить. Окончательное решение примут позже. При положительном заключении экспертов восстановление наиболее разрушенных пролетов здания займет от месяца до пяти.