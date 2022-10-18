Количество жертв крушения военного самолета в Ейске выросло до 14 человек

Спасатели разбирают завалы на месте падения самолета в Ейске. Под ними нашли тело 14-го погибшего

В Ейске продолжают разбирать завалы на месте падения военного самолета СУ-34. В работе задействованы 420 человек и более 100 единиц техники, об этом сообщает МЧС России. Спасатели убирают поврежденные конструкции, выполняют аварийно-восстановительные работы.

При разборе завалов обнаружили ещё одно тело погибшего. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Трагедия унесла жизни 14 человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона.

Также по сообщениям МЧС в Ейск из Ростова-на-Дону прибыл мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». Его используют для обследования несущих конструкций многоэтажки. Специальное оборудование позволяет оценить степень поврежденности, а также прогнозировать динамику изменения состояния здания. Обычно такая оценка занимает около недели.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по предварительной оценке, разрушенный дом можно восстановить.

Однако окончательное решение будет принято позже. При положительном заключении экспертов восстановление наиболее разрушенных пролетов здания займет от месяца до пяти.

Крушение учебного военного самолета СУ-34 произошло накануне вечером. Юга.ру подготовили репортаж с места трагедии.