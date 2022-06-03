«Будет очередь в это место». Фотограф снял водопад и озера в японском саду парка «Краснодар»

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» строят новую очередь — самый большой японский сад за пределами Японии. Раньше на этом месте были футбольные поля.

Фотограф Евгений Таранжин уже показывал, как с высоты выглядит будущий объект: он снимал начало работ, озеро и большой водопад. В этот раз Таранжин запечатлел, как далеко продвинулось строительство.