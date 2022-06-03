«Будет очередь в это место». Фотограф снял водопад и озера в японском саду парка «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Фотограф Евгений Таранжин показал, как идет строительство японского сада в парке «Краснодар»

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» строят новую очередь — самый большой японский сад за пределами Японии. Раньше на этом месте были футбольные поля.

Фотограф Евгений Таранжин уже показывал, как с высоты выглядит будущий объект: он снимал начало работ, озеро и большой водопад. В этот раз Таранжин запечатлел, как далеко продвинулось строительство. 

Рядом со сливовым садом появляются стилизованные постройки.

На озере Ойке продолжают возводить большое здание — предположительно, ресторан с видом на водоем.

Фотограф уверен, что после открытия людей будет притягивать высокий водопад к озеру Кагамиике.

Зеленый островок посреди города — территория квадратного сада. Ранее Евгений писал, что видимых изменений в нем стало меньше, потому что деревья распустились и скрыли часть стройки. По его словам, сейчас там укладывают газон и высаживают растения.

На снимках видно, что в японском саду выкладывают каменные дорожки и сажают новые деревья, наполняют водоемы.

Покрутить панораму сада, созданную Таранжиным, можно на сайте.

Тех, кто уже не может ждать открытия новой очереди парка «Краснодар», приглашают в амфитеатр, где стартовал очередной киносезон. 3 июня в 19:30 покажут «Золушку» (1948), 4 июня в 20:00 «Веревку» (1948) и 5 июня в 20:00 «Туза в рукаве» (1951).

Краснодар парк «Краснодар» Парки

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