«Будет очередь в это место». Фотограф снял водопад и озера в японском саду парка «Краснодар»
Фотограф Евгений Таранжин показал, как идет строительство японского сада в парке «Краснодар»
Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» строят новую очередь — самый большой японский сад за пределами Японии. Раньше на этом месте были футбольные поля.
Фотограф Евгений Таранжин уже показывал, как с высоты выглядит будущий объект: он снимал начало работ, озеро и большой водопад. В этот раз Таранжин запечатлел, как далеко продвинулось строительство.
Рядом со сливовым садом появляются стилизованные постройки.
На озере Ойке продолжают возводить большое здание — предположительно, ресторан с видом на водоем.
Фотограф уверен, что после открытия людей будет притягивать высокий водопад к озеру Кагамиике.
Зеленый островок посреди города — территория квадратного сада. Ранее Евгений писал, что видимых изменений в нем стало меньше, потому что деревья распустились и скрыли часть стройки. По его словам, сейчас там укладывают газон и высаживают растения.
На снимках видно, что в японском саду выкладывают каменные дорожки и сажают новые деревья, наполняют водоемы.
Покрутить панораму сада, созданную Таранжиным, можно на сайте.
Тех, кто уже не может ждать открытия новой очереди парка «Краснодар», приглашают в амфитеатр, где стартовал очередной киносезон. 3 июня в 19:30 покажут «Золушку» (1948), 4 июня в 20:00 «Веревку» (1948) и 5 июня в 20:00 «Туза в рукаве» (1951).