В Ейске на месте крушения самолета погибли два человека, 15 пострадали

Из многоэтажки эвакуировали около 100 человек. Остатки самолета уже потушены, пожар локализован

В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что после пожара в многоквартирном доме погибло два человека, 15 пострадали. Вечером 17 октября во двор дома упал военный самолет Су-34. Многоквартирный дом загорелся, огонь охватил с 1 по 5 этажи.

Эвакуированные жители, их около 100 человек, будут размещены в пансионатах, сообщило ведомство. На место происшествия уже едут специалисты краевого ожогового центра.

«На место трагедии в Ейске уже направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи. В Ейской ЦРБ развернули 8 операционных. Для «тяжелых» пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом. На дежурстве 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов. Задействовано 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, 2 бригады Щербиновской ЦРБ и 2 бригады Староминской ЦРБ. У нас в резерве 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и ещё одна в онкологии», — написала в своём телеграм-канале вице-губернатор Анна Минькова.

Также Минькова сообщила, что на месте организовано дежурство 20 бригад скорой медицинской помощи. На подъезде ещё 8 бригад СМП и 6 бригад санавиации, травматологи, хирурги, комбустиологи. Из Краснодаре в Ейск выехали 10 психологов.

В Следственном комитете заявили, что главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военные следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Летчики успели катапультироваться.

Обновление в 21:00. По последним данным Ейской районной больницы: 3 человека погибли; 19 пострадали, из них 4 тяжелые. Среди пострадавших трое детей 8-10 лет.

Обновление в 21:45: по последним данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю 4 человека погибли, 25 пострадали, еще 6 человек не выходят на связь.

После теракта на Крымском мосту 8 октября в Темрюкском районе Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности, второй по степени требуемой готовности спецслужб.