В Ейске рядом с домом упал военный самолет
Вечером 17 октября в Ейске упал военный самолет
О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы сообщили, что военный самолет упал в 3-м микрорайоне около автовокзала. По их словам, летчик успел катапультироваться. На месте работают экстренные службы.
В Минобороны сообщили, что самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.
По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал в Ейск. Также он добавил, что на месте работают экстренные службы.
По данным ТАСС, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров. Социальные объекты не постаралали.
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