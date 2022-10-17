В Ейске рядом с домом упал военный самолет

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Лентач», https://t.me/lentachold
    © Скриншот из телеграм-канала «Лентач», https://t.me/lentachold

Вечером 17 октября в Ейске упал военный самолет

О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы сообщили, что военный самолет упал в 3-м микрорайоне около автовокзала. По их словам, летчик успел катапультироваться. На месте работают экстренные службы.

В Минобороны сообщили, что самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. 

По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал в Ейск. Также он добавил, что на месте работают экстренные службы. 

По данным ТАСС, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров. Социальные объекты не постаралали.

Авиакатастрофы Авиация Ейский район Украина

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