В Ейске рядом с домом упал военный самолет

Вечером 17 октября в Ейске упал военный самолет

О случившемся стало известно из соцсетей. Очевидцы сообщили, что военный самолет упал в 3-м микрорайоне около автовокзала. По их словам, летчик успел катапультироваться. На месте работают экстренные службы.

В Минобороны сообщили, что самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.