В Краснодарском крае от одного из собственников свалки потребовали устранить нарушения. Но местные жители требуют закрыть полигон

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В станице Полтавской собственника свалки обязали устранить нарушения

Прокуратура Красноармейского района провела проверку природоохранного законодательства при эксплуатации мусорного полигона в станице Полтавской. Ранее в отношении собственника свалки ООО МП «ЖКХ» района внесли представления.

После проверки суд обязал компанию обеспечить полигон системой отвода биогаза, разместить дренажную систему и локальные очистные сооружения. Также собственник должен разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Читайте также:

Жители станицы неоднократно требовали закрыть полигон. Они выходили на митинги и даже перекрывали дорогу. В начале октября администрация района подала в Арбитражный суд Краснодара иск о закрытии свалки. Заседание прошло 10 сентября, но решение не вынесли. По данным телеграм-канала «Полтавская против свалки», владелец свалки на заседании сказал, что требование закрыть полигон заявлено ненадлежащим образом.

Судебное разбирательство отложили на 2 ноября. Кроме того, к делу привлекли третье лицо — АНО «Зеленая Станица». Материалы об этом есть на сайте суда.

Красноармейский район Суд ТБО Экология

Новости

С депутатов предложили снять бронь от мобилизации и призвать силовиков. Собрали заявление политиков по этому поводу
В Краснодарском крае от одного из собственников свалки потребовали устранить нарушения. Но местные жители требуют закрыть полигон
АТОР: авиабилеты за рубеж подешевели в десятки раз по сравнению с периодом начала частичной мобилизации
В Приморско-Ахтарске из-за слива нечистот в водоеме погибла рыба
В Краснодарском крае в ближайшие дни будет резкий перепад температуры
В Сочи на одну ночь запустят новогодний поезд

Лента новостей

На Крымском мосту возобновили движение автобусов
Сегодня, 11:42
На Крымском мосту возобновили движение автобусов
Водителей фур на Керченской переправе развлекают казачьими песнями
«Люди брошены на произвол судьбы»
15 октября, 14:28
«Люди брошены на произвол судьбы»
Мобилизованных из Анапы не приняли в часть из-за ошибок в документах
В Краснодаре гадалка заставляла женщину продать квартиру под угрозой смертельной порчи
Сегодня, 11:19
В Краснодаре гадалка заставляла женщину продать квартиру под угрозой смертельной порчи

Реклама на сайте