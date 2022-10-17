В Краснодарском крае от одного из собственников свалки потребовали устранить нарушения. Но местные жители требуют закрыть полигон

После проверки суд обязал компанию обеспечить полигон системой отвода биогаза, разместить дренажную систему и локальные очистные сооружения. Также собственник должен разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Жители станицы неоднократно требовали закрыть полигон. Они выходили на митинги и даже перекрывали дорогу. В начале октября администрация района подала в Арбитражный суд Краснодара иск о закрытии свалки. Заседание прошло 10 сентября, но решение не вынесли. По данным телеграм-канала «Полтавская против свалки», владелец свалки на заседании сказал, что требование закрыть полигон заявлено ненадлежащим образом.

Судебное разбирательство отложили на 2 ноября. Кроме того, к делу привлекли третье лицо — АНО «Зеленая Станица». Материалы об этом есть на сайте суда.