В Приморско-Ахтарске из-за слива нечистот в водоеме погибла рыба

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Водоканал» в Приморско-Ахтарске сбрасывал нечистоты в балку. Из-за этого там погибла рыба

В Приморско-Ахтарске прокуратуры провела проверку и выяснила, что из канализационной станции «Водоканала» сбрасывали нечистоты в балку. Это повлекло гибель рыбы. Ущерб составил 1,2 млн рублей.

Материалы проверки направили в орган дознания. Там возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда животному миру, рыбным запасам). Районная прокуратура контролирует расследование.

Как писали Юга.ру, краевая прокуратура потребовала от администрации Туапсе отремонтировать глубоководный выпуск сточных вод в море. Из них нечистоты выливались в воду. Также весной 2022 года суд обязал сочинский водоканал выплатить 5,5 млн рублей за загрязнение Черного моря.

Приморско-Ахтарский район Прокуратура Экология

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