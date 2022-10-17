В Краснодарском крае в ближайшие дни будет резкий перепад температуры

Во вторник в регионе потеплеет до +20 °C, а в пятницу температура упадёт до +11 °C

Согласно данным Gismeteo, потепление придёт в регион 18 октября. На большей территории края температура днём вырастет до +20 °C. Во вторник и среду будет тепло и солнечно. Похолодание на Кубани начнётся с четверга. В горах температура воздуха в ночные часы может опуститься до 0 °C.

Максимальная температура на юге России к концу недели будет в районе 10-14 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако, по словам Вильфанда, тепло еще может вернуться. Очередное повышение температуры до +20°C синоптики прогнозируют в начале следующей недели.

В Краснодаре с 15 октября уже начался отопительный сезон по заявочному принципу. В Апшеронском районе власти сообщили, что с 12 октября включают отопление в домах и соцучреждениях.

В Геленджике отопление включат, когда среднесуточная температура понизится до 8 °C. В Сочи продолжается бархатный сезон. Отопительный сезон по плану начнётся на курорте 15 ноября. Температура воды в Чёрном море в районе курорта 21°C.