В Краснодарском крае в ближайшие дни будет резкий перепад температуры
Во вторник в регионе потеплеет до +20 °C, а в пятницу температура упадёт до +11 °C
Согласно данным Gismeteo, потепление придёт в регион 18 октября. На большей территории края температура днём вырастет до +20 °C. Во вторник и среду будет тепло и солнечно. Похолодание на Кубани начнётся с четверга. В горах температура воздуха в ночные часы может опуститься до 0 °C.
Максимальная температура на юге России к концу недели будет в районе 10-14 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако, по словам Вильфанда, тепло еще может вернуться. Очередное повышение температуры до +20°C синоптики прогнозируют в начале следующей недели.
В Краснодаре с 15 октября уже начался отопительный сезон по заявочному принципу. В Апшеронском районе власти сообщили, что с 12 октября включают отопление в домах и соцучреждениях.
В Геленджике отопление включат, когда среднесуточная температура понизится до 8 °C. В Сочи продолжается бархатный сезон. Отопительный сезон по плану начнётся на курорте 15 ноября. Температура воды в Чёрном море в районе курорта 21°C.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае после дождей в нескольких реках вода поднялась до критической отметки. В Лабинском районе река Лаба вышла из берегов и подмыла трассу у станицы Ахметовской.