В Краснодаре преподаватель толкнул студента, но у его семьи нет претензий
15 октября произошел конфликт между преподавателем и первокурсником Краснодарского торгово-экономического колледжа
Телеграм-канал «Краснодар №1 | Телетайп» опубликовал видео с конфликтом в субботу днем, уточнив, что ссора началась из-за домашнего задания. На видео преподаватель толкает студента, они грубо препираются, и учащийся уходит. Оставшимся студентам преподаватель пояснил: «Всё нормально».
Позже вечером конфликт прокомментировал оперативный штаб администрации Краснодарского края.
«Краевое министерство образования сообщило, что конфликт произошел на уроке математики у первокурсников. Преподаватель вызвал к доске студента, который во время проверки домашнего задания отвлекался и не участвовал в обсуждении. Он не ответил на вопросы по теме, в разговоре с педагогом грубил. Вероятно, это и спровоцировало инцидент».
В понедельник проведут конфликтную комиссию с студентом, его родителями и преподавателем. На вторник запланировано родительское собрание. Решение о наказании примет конфликтная комиссия, учитывая мнение родителей группы. Оперштаб передал позицию мамы студента: «Претензий к преподавателю семья не имеет, зная особенности поведения и характера сына».
Весной Юга.ру публиковали рассказ учеников краснодарской гимназии № 92 об учительнице, которую уволили за мнение о спецоперации в Украине.