В Краснодаре преподаватель толкнул студента, но у его семьи нет претензий

Телеграм-канал «Краснодар №1 | Телетайп» опубликовал видео с конфликтом в субботу днем, уточнив, что ссора началась из-за домашнего задания. На видео преподаватель толкает студента, они грубо препираются, и учащийся уходит. Оставшимся студентам преподаватель пояснил: «Всё нормально».

Позже вечером конфликт прокомментировал оперативный штаб администрации Краснодарского края.

«Краевое министерство образования сообщило, что конфликт произошел на уроке математики у первокурсников. Преподаватель вызвал к доске студента, который во время проверки домашнего задания отвлекался и не участвовал в обсуждении. Он не ответил на вопросы по теме, в разговоре с педагогом грубил. Вероятно, это и спровоцировало инцидент».