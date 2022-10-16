В Краснодаре преподаватель толкнул студента, но у его семьи нет претензий

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/tipichkras
    © Скриншот видео из телеграм-канала https://t.me/tipichkras

15 октября произошел конфликт между преподавателем и первокурсником Краснодарского торгово-экономического колледжа

Телеграм-канал «Краснодар №1 | Телетайп» опубликовал видео с конфликтом в субботу днем, уточнив, что ссора началась из-за домашнего задания. На видео преподаватель толкает студента, они грубо препираются, и учащийся уходит. Оставшимся студентам преподаватель пояснил: «Всё нормально».

Позже вечером конфликт прокомментировал оперативный штаб администрации Краснодарского края.

«Краевое министерство образования сообщило, что конфликт произошел на уроке математики у первокурсников. Преподаватель вызвал к доске студента, который во время проверки домашнего задания отвлекался и не участвовал в обсуждении. Он не ответил на вопросы по теме, в разговоре с педагогом грубил. Вероятно, это и спровоцировало инцидент».

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В понедельник проведут конфликтную комиссию с студентом, его родителями и преподавателем. На вторник запланировано родительское собрание. Решение о наказании примет конфликтная комиссия, учитывая мнение родителей группы. Оперштаб передал позицию мамы студента: «Претензий к преподавателю семья не имеет, зная особенности поведения и характера сына».

Весной Юга.ру публиковали рассказ учеников краснодарской гимназии № 92 об учительнице, которую уволили за мнение о спецоперации в Украине.

Драки Министерство образования и науки России Образование Студенты

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