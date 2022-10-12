В Краснодарском крае ребенок погиб в пожаре. Отец искал девочку в дыму, пока не получил ожоги

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю
    © Скриншот видео пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю

В Тихорецком районе в пожаре погибла 7-летняя девочка. Она единственная не смогла выйти из горящего дома

Трагедия произошла вечером 11 октября в станице Архангельской Тихорецкого района. Возгорание заметил отец семьи. Вместе с супругой он стал будить спящих детей и выводить их на улицу. Спасателей по данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю вызвали около 23:16.

Позже выяснилось, что в доме осталась 7-летняя девочка. Отец несколько раз заходил в помещение чтобы отыскать ее, но так и не смог найти. Мужчина получил ожоги 1-3 степени, его госпитализировали. К приезду пожарных огонь охватил 63 кв. метра. 

Тело девочки обнаружили после того, как потушили огонь. В пресс-службе краевого следкома рассказали, что по факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по    ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и назначили медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Отмечается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Таже в главке МЧС добавили, что в феврале с семьей проводили профилактическую работу сотрудники Управления надзорной деятельности. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи собаки бойцовских пород загрызли четырехлетнюю девочку. 

Дети Пожары Следственный комитет смерть Тихорецкий район

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