В Краснодарском крае ребенок погиб в пожаре. Отец искал девочку в дыму, пока не получил ожоги

В Тихорецком районе в пожаре погибла 7-летняя девочка. Она единственная не смогла выйти из горящего дома

Трагедия произошла вечером 11 октября в станице Архангельской Тихорецкого района. Возгорание заметил отец семьи. Вместе с супругой он стал будить спящих детей и выводить их на улицу. Спасателей по данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю вызвали около 23:16.

Позже выяснилось, что в доме осталась 7-летняя девочка. Отец несколько раз заходил в помещение чтобы отыскать ее, но так и не смог найти. Мужчина получил ожоги 1-3 степени, его госпитализировали. К приезду пожарных огонь охватил 63 кв. метра.

Тело девочки обнаружили после того, как потушили огонь. В пресс-службе краевого следкома рассказали, что по факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и назначили медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Отмечается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.