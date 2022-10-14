Приятное с полезным. Краснодарцев пригласили на кладбище убраться и посетить экскурсию
Краснодарцев 22 октября приглашают поучаствовать в субботнике на Всесвятском кладбище
Инициатива принадлежит Туристско-информационному центру. Горожане приведут в порядок и очистят от мусора и травы могилы, мемориальные плиты, ограды, надгробия и аллеи.
В рамках субботника проведут экскурсию «Герои былых времен», на которой покажут захоронения героев разных периодов истории и военных событий, сохранившихся на территории старинного некрополя. Также собравшимся расскажут о судьбах известных людей, которые там покоятся, тайнах и истории погоста, расположенного в самом центре города.
Всесвятское кладбище Краснодара основано в начале 30-х годов XIX века. Площадь погоста около 18,5 га, там захоронено не менее 1,2 млн человек, в том числе многочисленные государственные, политические и общественные деятели XIX и первой половины XX веков, участники Персидской, Крымской, Кавказской, Турецкой, Японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
С января 1965 года Всесвятское кладбище закрыто для захоронения, а с 2019 года территория стала объектом культурного наследия регионального значения. В декабре 2021-го «Газета.ру» включила древнейший городской погост в топ-5 мест для некротуризма в РФ.