Компания Danone заявила об уходе с российского рынка. Что будет с кубанскими заводами — пока неизвестно
Danone передаст операционный контроль над бизнесом в России. В Краснодарском крае в компании работают более 700 человек
Французская компания Danone 14 октября заявила, что отдаст контроль над российским производством. Сообщается, что передача бизнеса может снизить стоимость активов компании на сумму до 1 млрд евро.
«Danone считает, что это наилучший вариант для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе в интересах сотрудников, потребителей и партнеров», — добавили в компании.
Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов сказал ТАСС, что решение компании никак не отразится на потребителе:
«Компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции. Поэтому покупатель не заметит никаких изменений».
В пресс-службе компании не ответили на вопросы Юга.ру о том, что изменится и стоит ли ждать закрытия заводов.
В Краснодарском крае компании Danone принадлежат молочный комбинат «Лабинский», завод детских мясных консервов «Тихорецкий», а также сервисно-сбытовые организации — Краснодарский филиал ООО «Данон Трейд» и ОП «Бизнес-сервис Центр Данон» АО «Данон Россия». Общее количество рабочих мест составляет более 700. Какие их ждут изменения — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что компания не планирует уходить с российского рынка. А в 2021 году Danone вложил 1 млрд рублей в лабинский завод напитков на растительной основе. Компания выпускает там овсяные, миндальные и кокосовые напитки под брендом Alpro.
Как писали Юга.ру, в марте об уходе из России сообщила компания Mars. Бренд заявил, что сократит производство, но продолжит выпускать продукцию, в том числе — корма для животных.