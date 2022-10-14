Компания Danone заявила об уходе с российского рынка. Что будет с кубанскими заводами — пока неизвестно

Danone передаст операционный контроль над бизнесом в России. В Краснодарском крае в компании работают более 700 человек

Французская компания Danone 14 октября заявила, что отдаст контроль над российским производством. Сообщается, что передача бизнеса может снизить стоимость активов компании на сумму до 1 млрд евро.

«Danone считает, что это наилучший вариант для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе в интересах сотрудников, потребителей и партнеров», — добавили в компании.

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов сказал ТАСС, что решение компании никак не отразится на потребителе:

«Компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции. Поэтому покупатель не заметит никаких изменений».

В пресс-службе компании не ответили на вопросы Юга.ру о том, что изменится и стоит ли ждать закрытия заводов.

В Краснодарском крае компании Danone принадлежат молочный комбинат «Лабинский», завод детских мясных консервов «Тихорецкий», а также сервисно-сбытовые организации — Краснодарский филиал ООО «Данон Трейд» и ОП «Бизнес-сервис Центр Данон» АО «Данон Россия». Общее количество рабочих мест составляет более 700. Какие их ждут изменения — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что компания не планирует уходить с российского рынка. А в 2021 году Danone вложил 1 млрд рублей в лабинский завод напитков на растительной основе. Компания выпускает там овсяные, миндальные и кокосовые напитки под брендом Alpro.

Как писали Юга.ру, в марте об уходе из России сообщила компания Mars. Бренд заявил, что сократит производство, но продолжит выпускать продукцию, в том числе — корма для животных.