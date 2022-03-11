Компания Mars заявила о приостановке работы в России. Что будет с кормами для животных?

Ранее из-за «специальной операции» в Украине американская компания Mars приостановила рекламу и соцсети в России и Беларуси. Также президент компании сообщил об остановке новых инвестиций в РФ. 11 марта в компании сообщили, что приостанавливают экспорт и импорт в стране.

«Мы приостановили новые инвестиции в России и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в РФ или за ее пределы. Mars работает в России более 30 лет, и у нас работает почти 6000 сотрудников, которые были жизненно важной частью нашей компании на протяжении десятилетий. Мы будем продолжать поддерживать их, но обычный бизнес — не вариант», — говорится в сообщении компании.

Всю прибыль от бизнеса в России Mars направит на гуманитарные цели. Также компания увеличит пожертвование деньгами и продукцией на 10 млн долларов в дополнение к 2 млн долларов, которые выделили ранее.

Компания уточнила, что сократит производство, но продолжит выпускать продукцию, в том числе — корма для животных. Отметим, что ей принадлежат торговые марки Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s, Dove, Skittles, Eclipse, Orbit, Rondo, Juicy Fruit, Dolmio, Uncle Bens, а также корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba, Kitekat, Perfect Fit, Catsan, Chappi, Cesar и Dreamies.

Как рассказал журналисту Юга.ру владелец сайта ЗверЮга.ру Андрей Помидоров, скорее всего, поставки кормов для домашних животных продолжатся, но периодически будут наблюдаться сбои и подорожание.

«Практически все корма «Марс» делает у нас. Если с кормами Pedigree и Whiskas все относительно хорошо, то вот Royal Canin частично иностранный, в первую очередь, это касается ветеринарной линейки. В последний год с ними и так были проблемы, потому что Россельхознадзор запрещал поставки из европейских стран», — сказал Помидоров.

Кроме того, в корма входят различные добавки, многие из которых привозят из других стран. Чем премиальнее корм, тем больше их добавляют. Это касается и оборудования, на котором производят корм. Это все скажется на стоимости товара.

По словам собеседника, пока непонятно, что будет в дальнейшем с кормами, кроме повышения цены. В особенности это коснется ветеринарной линейки:

«Корм подорожает сильно, производитель уже сейчас поднимает на него цену, при том, что не так давно это делал. Ну и весьма туманна судьба ветеринарной линейки. Даже если она будет поставляться, то цена будет просто запредельной».