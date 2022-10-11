Депутаты предложили освободить от службы родственников погибших мобилизованных и закрыть границы. Собрали инициативы, касающиеся частичной мобилизации

Несколько партий внесли в Госдуму законопроекты об отсрочках при частичной мобилизации. Они предлагают не призывать многодетных отцов и родственников погибших

Депутаты и сенаторы ЛДПР внесли в Госдуму предложения по поправкам в закон о мобилизации. Они предлагают разграничить категории лиц, подлежащих призыву и установить дополнительные отсрочки.

Партия предлагает освободить от призыва граждан:

имеющих трех и более детей, а также поднять возраст детей до 18 лет, а если ребенок обучается очно, то до 23 лет;

отцов-одиночек с детьми до 18 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель), или имеющих на иждивении ребенка-инвалида, инвалида детства;

единственного ребенка одинокого родителя;

сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, а также умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы либо прохождения военных сборов.

Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сказал, что проект является прогрессивным и «выглядит слишком либеральным». Поэтому, по мнению адвоката, предложения отклонят. Также он отметил, что законопроект не вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва по мобилизации.

С аналогичным проектом выступили депутаты КПРФ. Они предложили освободить от призыва отцов семей, где есть трое детей и поднять возраст до 18 и 23 лет. «Новые люди» предлагают дать отсрочку тем, чьи близкие нуждаются в постоянном уходе, единственным кормильцам в семьях с инвалидами, а также отцам трех и более детей и мужьям беременных. Также депутаты назвали «кощунством» призыв тех, у кого в семье уже есть погибшие на службе.

«Нужно наладить умную и человечную мобилизацию. Которая увеличит не только численность, но прежде всего боеспособность армии. Пока военкоматы спешат поставить галочку, президент поставил точку в этом вопросе. Фронту нужны люди с боевым опытом. Их у нас хватает», — написали в телеграме партии.

Также законопроект с предложением освободить от призыва близких родственников погибших военнослужащих внесла партия «Справедливая Россия».

Но не все инициативы касаются отсрочек. Депутат от Краснодарского края Константин Затулин предложил закрыть границы в условиях частичной мобилизации. По его словам, свободный выезд плохо сказывается на мотивации мобилизованных:

«Мобилизованные видят, что люди одного с ними призывного возраста, пользуясь деньгами или связями, сваливают из страны. По этой причине границы России должны были быть давно закрыты», — сказал депутат.

Также ранее с предложением запретить выезд из России мужчинам, состоящим на воинском учете, выступили власти Крыма. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов пояснил, что согласно поправкам, состоящий или обязанный состоять на воинском учете может выезжать за границу только с разрешения военного комиссариата.

Также он предложил внести изменения в ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В список он хочет вносить тех, кто покинул страну после объявления частичной мобилизации, публично осуждающих мобилизованных и участвующих в распространении информации, склоняющей к неисполнению долга.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что в Кремле нет никакой позиции по поводу инициативы запрета на выезд из России для состоящих на воинском учете в период частичной мобилизации.