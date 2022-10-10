«Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть». Госдума спросит с Минобороны

17 октября комитет Госдумы по обороне проведет закрытые слушания. На них обсудят проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием. Об этом сообщил РИА «Новости» член комитета по обороне, депутат Андрей Гурулев.

В заседании примут участие 2 замминистра обороны. Один из них — Михаил Мизинцев. Он отвечает за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. На этот пост он был назначен в конце сентября. Второй участник заседания от Минобороны — замминистра по вооружению Алексей Криворучко.

Член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев отметил, что к Минобороны накопились вопросы.

«Проблемы в следующем — ежегодно в рамках бюджета РФ на МО выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей — материально-техническое обеспечение… Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие — это все», — заявил Гурулев.

Закрытые слушания пройдут в рамках обсуждения оборонного бюджета.

Ранее Госдума просила генерального прокурора разобраться в проблемах снабжения тыла. Депутаты указывали на то, что финансирование данных статей было выполнено в полном объеме.

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