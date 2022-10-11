Керченская паромная переправа заработала на полную мощность

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    Паромная переправа между Кубанью и Крымом © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

С 11 октября между Крымом и Краснодарским краем курсируют 4 парома

На Керченской переправе с сегодняшнего дня работают 4 парома. Три из них приписаны к керченским портам, один прибыл на помощь из Ейска. Об этом сообщил ТАСС врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В ближайшее время, по утверждению чиновника, ожидаются ещё несколько дополнительных судов.

Переправа возобновила работу после ЧП на Крымском мосту. По нему сейчас могут передвигаться только легковые автомобили. Грузовики и автобусы могут попасть на полуостров только на пароме. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено. 

Накануне Юга.ру сообщали, что в очереди на переправу стоят около 700 большегрузов. За сутки после открытия переправа пропустила полторы тысячи человек и полторы сотни автомобилей. Для застрявших водителей на Тамани организовали 8 временных стоянок. Там установили палатки. В них есть горячая еда и питьевая вода. 

Краснодар Крымский мост

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