«Всплеска аннуляций по Крыму нет». Туроператоры рассказали о ситуации с бронированием поездок

Российские операторы рассказали, что туристы выезжают из Крыма в плановом порядке

В Ассоциации туроператоров сообщили, что ситуация с туристами в Крыму остается стабильной. Аннуляция не превышает 25% от запланированных туров, а на ближайшие даты есть новые бронирования.

Представитель туроператора «Интурист» рассказал, что некоторые отдыхающие задержались на полуострове на сутки из-за проблем с транспортом. Таким туристам автоматически продлили бронирование гостиниц без доплат. Заезды и выезды происходят в плановом порядке.

Также по словам туроператоров, 8 октября фиксировалось существенное количество отмен туров. Но оно затронуло только ближайшие даты. Отмена не превысила 25% у разных компаний на небольшую глубину.

Поздних дат отмена бронирований не коснулась. От ноябрьских и новогодних дат туристы тоже не отказывались. Ранее туристам предлагали встретить Новый год на Крымском мосту.

«На сегодняшнее утро всплеска аннуляций по Крыму нет. У нас очень много бронирований на 2023 год, но туристы не спешат отказываться от них. В любом случае, мы на связи с агентствами, туристами и готовы оказать помощь, кому она требуется», — сказала заместитель директора компании «Мультитур» Маргарита Назарова.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего загорелась цистерна с топливом. Обрушились два автомобильных пролета. По данным СК, три человека погибли.

По оценке Ассоциации российских туроператоров, 8 октября в Крыму находилось около 50 тыс. туристов.