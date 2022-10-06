В России расширили категории граждан, которым полагается отсрочка от мобилизации

Президент РФ внес изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу

Президент России Владимир Путин 6 октября подписал изменения в указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации». Документ разместили на официальном портале правовой документации.

Согласно изменениям, отсрочку должны предоставить тем, кто впервые получает высшее образование по очной и очно-заочной формам обучения:

образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);

в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-­технологических центров;

в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что теперь речь идет не только о государственных образовательных учреждениях, но и о коммерческих с государственной аккредитацией. Но кандидатов и докторов наук отсрочка не коснулась.

Напомним, частичную мобилизацию объявили 21 сентября. После этого люди стали жаловаться, что повестки приходят по ошибке. В первые сутки работы центра содействия ОНФ в Краснодарском крае поступило более 200 жалоб. Позже власти сообщили, что на Кубани вернули 50 человек, мобилизованных по ошибке.