Дети из Херсонской области приедут на отдых в Краснодарский край раньше запланированного из-за обстрелов

В Краснодарском крае с 11 октября начнут отдыхать дети из Херсонской области

В телеграм-канале администрации Херсонской области сообщили, что отправляют детей на отдых в Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область и Крым раньше запланированного срока. Причиной такого решения называют участившиеся обстрелы.

Дети приедут на культурно-образовательные смены. Первый поток начнется 11 октября. Отмечается, что школьникам расскажут о достижениях успешно развивающихся регионов РФ. Проезд, проживание и питание оплатит принимающая сторона. Кроме того, на эти цели правительство России обещает выделить дополнительные средства.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что на побережье Кубани с начала СВО отдохнули больше 6,5 тыс. детей из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В ближайшее время ожидают еще около 5 тыс. детей. Их разместят в санаторно-курортных комплексах за счет федерального бюджета.

Юга.ру писали, что в сентябре жителей Харьковской области эвакуировали в Краснодарский край. Их разместили в санаториях Ейска.