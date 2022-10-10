Дети из Херсонской области приедут на отдых в Краснодарский край раньше запланированного из-за обстрелов

Краснодарский край

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  • © Фото Limor Zellermayer с сайта Unsplash.com
    © Фото Limor Zellermayer с сайта Unsplash.com

В Краснодарском крае с 11 октября начнут отдыхать дети из Херсонской области

В телеграм-канале администрации Херсонской области сообщили, что отправляют детей на отдых в Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область и Крым раньше запланированного срока. Причиной такого решения называют участившиеся обстрелы.

Дети приедут на культурно-образовательные смены. Первый поток начнется 11 октября. Отмечается, что школьникам расскажут о достижениях успешно развивающихся регионов РФ. Проезд, проживание и питание оплатит принимающая сторона. Кроме того, на эти цели правительство России обещает выделить дополнительные средства. 

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что на побережье Кубани с начала СВО отдохнули больше 6,5 тыс. детей из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В ближайшее время ожидают еще около 5 тыс. детей. Их разместят в санаторно-курортных комплексах за счет федерального бюджета.

Юга.ру писали, что в сентябре жителей Харьковской области эвакуировали в Краснодарский край. Их разместили в санаториях Ейска.

Дети отдых

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