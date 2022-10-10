В Краснодаре более 180 семей получили ключи от квартир в районе парка «Краснодар»

8 октября в Краснодаре стартовала выдача ключей от 5 литера в микрорайоне «Губернский»

Микрорайон «Губернский» вновь встретил новосёлов в праздничной атмосфере. Диджей, стильная фотозона, аквагрим, поролоновое шоу, аниматоры, мастер-классы и подарки от застройщика — атмосфера праздника по-настоящему увлекла как малышей, так и взрослых.

© Фото Вероники Волковой, предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИнвест»

© Фото Вероники Волковой, предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИнвест»

© Фото Вероники Волковой, предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИнвест»

Жильцы получили не только ключи от новых квартир с качественной предчистовой отделкой, но и дизайнерские холлы, бесшумные лифты в доме. Здесь абсолютно все готово к проживанию. Владельцам жилья останется только сделать легкий косметический ремонт, поставить мебель и отпраздновать переезд.

© Фото Вероники Волковой, предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИнвест»

© Фото Вероники Волковой, предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИнвест»

Во дворе нового 5 литера расположились не только детская и спортивная площадки, но и места для отдыха — уютные лавочки и беседки. А сам микрорайон располагается рядом с парком «Краснодар».

© Фото Вероники Волковой, предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИнвест»

© Фото Вероники Волковой, предоставлено пресс-службой компании «ЮгСтройИнвест»

По данным застройщика, микрорайон «Губернский» всё чаще выбирают молодые пары и семьи с детьми. Ведь здесь есть все необходимое: развитая инфраструктура, многоуровневые паркинги, зеленые аллеи, роллердром и памп трек. Кроме того, на территории микрорайона расположены целых 3 детских сада на 280 и 300 мест, а также большая школа на 1550 мест.

Ежегодно группа компаний «ЮгСтройИнвест» подтверждает звание надежного застройщика России, занимая лидерские позиции в строительных рейтингах. Так, семейный квартал «Достояние» в Краснодаре второй год получает награды независимой строительной премии Urban Awards. Уже на протяжении 19 лет застройщик создает качественное жилье, которое становятся домом для тысячи семей в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.