Росстат прекратил публиковать отчеты о смертности от ковида

Росстат объявил о том, что прекращает оперативную публикацию данных о количестве умерших от коронавируса. Это решение принято ввиду «очевидного снижения числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19» — цитирует ТАСС пресс-службу Росстата.

По оценке ведомства, в июле 2022 года смертность россиян от коронавируса снизилась на 93,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в августе — «более, чем на 90%».

Теперь информация о количестве умерших в 2022 году будет опубликована по обычному для ведомства графику — в июне 2023-го.

Также Росстат отмечает, что в 2021 году доля умерших от COVID-19 составила 465,5 тысяч россиян — это 19,1% общего числа смертей за год (2,4 миллиона человек).

Напомним, что три дня назад в Краснодаре мобилизовали мужчину с COVID-19 в активной фазе.