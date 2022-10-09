Росстат прекратил публиковать отчеты о смертности от ковида

Вся Россия

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  • © Фото Claudio Schwarz, unsplash.com
    © Фото Claudio Schwarz, unsplash.com

Росстат объявил о том, что прекращает оперативную публикацию данных о количестве умерших от коронавируса. Это решение принято ввиду «очевидного снижения числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19»цитирует ТАСС пресс-службу Росстата.

По оценке ведомства, в июле 2022 года смертность россиян от коронавируса снизилась на 93,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в августе — «более, чем на 90%».

Теперь информация о количестве умерших в 2022 году будет опубликована по обычному для ведомства графику — в июне 2023-го.

Также Росстат отмечает, что в 2021 году доля умерших от COVID-19 составила 465,5 тысяч россиян — это 19,1% общего числа смертей за год (2,4 миллиона человек).

Напомним, что три дня назад в Краснодаре мобилизовали мужчину с COVID-19 в активной фазе.

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Росстат прекратил публиковать отчеты о смертности от ковида
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