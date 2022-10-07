В Новороссийске нашли 100-килограммовую авиабомбу. В городе ввели режим ЧС

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта администрации Новороссийска
    © Скриншот фото с сайта администрации Новороссийска

В центре Новороссийска на улице Рубина при проведении земляных работ нашли 100-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны

Выяснилось, что это боеприпас ФАБ-100. Место обнаружения оцепили полицейские, сейчас там работают спасатели и сотрудники оперативных служб, сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за находки на части территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации. До уничтожения авиабомбы в городе будет ограничено движение транспорта по улице Коммунистической от дома №№ 26 до 46 и приостановлена работа находящихся рядом организаций. Поликлиника № 1 временно принимает пациентов по адресу улица Анапское шоссе, 1/3.

Как писали Юга.ру, ранее у берегов Новороссийска спасатели МЧС России ликвидировали 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны — 7 ручных гранат, 75 минометных мин, 25 артснарядов, 4 авиабомбы и 11 зажигательных авиабомб.

Великая Отечественная война МЧС Новороссийск

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