«Мы хорошо понимаем, насколько сейчас важно сохранять занятость населения». Глава Адыгеи рассказал о состоянии рынка труда в республике

Адыгея

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  • © Фото yanalya, ru.freepik.com
    © Фото yanalya, ru.freepik.com

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в заседании по вопросам восстановления рынка труда

7 октября заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в режиме ВКС провела заседание по вопросам восстановления рынка труда. Участие в нём принял Мурат Кумпилов.

В своём докладе глава региона подчеркнул, что ситуация на рынке труда в республике стабильная, а основные индикаторы имеют положительную тенденцию. В Адыгее принимают все необходимые меры для снижения показателя общей безработицы.

Коэффициент напряжённости на рынке рабочей силы [отношение числа незанятых граждан, зарегистрированных в службах занятости, к числу вакансий — прим. ред.] в Адыгее — 0,3 единицы. За текущий год безработными признаны 3438 человека, трудоустроены 2519 граждан. Жителям региона сейчас доступно около 7 тыс. рабочих мест, что во многом связано с ростом промпроизводства. Так, по итогам первого полугодия текущего года Адыгея вошла в тройку лидеров среди субъектов ЮФО по росту промышленного производства.

Уровень безработицы в Адыгее снизился на 4,4%:

«Мы хорошо понимаем, насколько сейчас важно сохранять занятость населения. Для этого в регионе действует целый ряд мер», — отметил Мурат Кумпилов. Он подчеркнул, что в республике не остановили ни один стратегический инвестиционный проект. Более того, в регионе завершают реализацию крупных проектов, и в 2023 году создадут более 2 тыс. новых рабочих мест. В дальнейшем их число вырастет благодаря созданию индустриального парка и горнолыжного курорта «Лагонаки».

Как писали Юга.ру, турецкие бизнесмены заинтересовались проектами и индустриального парка горнолыжного курорта «Лагонаки» в Адыгее. В 2020 году под будущий индустриальный парк «Яблоновский» выделили 193 га территории. Здесь планируют создать более 2 тыс. рабочих мест. Также Юга.ру сообщали, что до 2025 года на экокурорте «Лагонаки» планируют построить 6 канатных дорог.

Безработица Мурат Кумпилов

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