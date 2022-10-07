«Мы хорошо понимаем, насколько сейчас важно сохранять занятость населения». Глава Адыгеи рассказал о состоянии рынка труда в республике

В своём докладе глава региона подчеркнул, что ситуация на рынке труда в республике стабильная, а основные индикаторы имеют положительную тенденцию. В Адыгее принимают все необходимые меры для снижения показателя общей безработицы.

Коэффициент напряжённости на рынке рабочей силы [отношение числа незанятых граждан, зарегистрированных в службах занятости, к числу вакансий — прим. ред.] в Адыгее — 0,3 единицы. За текущий год безработными признаны 3438 человека, трудоустроены 2519 граждан. Жителям региона сейчас доступно около 7 тыс. рабочих мест, что во многом связано с ростом промпроизводства. Так, по итогам первого полугодия текущего года Адыгея вошла в тройку лидеров среди субъектов ЮФО по росту промышленного производства.