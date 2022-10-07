Открытки из переработанной бумаги и цветов в «Собираторе», экскурсии по коммуналкам и особнякам. Как провести воскресенье в Краснодаре

Рассказываем, куда сходить в Краснодаре на выходных

Краснодарский экоцентр «Собиратор» приглашает взрослых и детей старше 7 лет на мастер-класс по созданию открыток. Участники научатся вручную перерабытывать бумагу и изготовят из неё 2-4 уникальные открытки с сухоцветами. Мероприятие проведёт основательница экобренда Beeco Ольга Сосновская. Все материалы предоставят, а плату за участие — 500 рублей — отправят на работу экоцентра. Количество мест ограничено, забронировать можно сообщением в телеграме.

9 и 10 октября пройдут последние в этом сезоне исторические экскурсии по Краснодару с исследователем монументального искусства Динаром Ибрагимовым. В воскресенье он покажет самые интересные коммунальные дворики и парадные в центре города. Начало экскурсии в 12:00. А в 16:00 Динар познакомит желающих с аристократическим Екатеринодаром: особняками, армянским кварталом и Екатерининским собором. Стоимость экскурсий — 600 рублей, записываться здесь. Бонус: начать рабочую неделю 10 октября можно с позитивных фактов о старейших захоронениях в самом центре Краснодара. Экскурсия по Всесвятскому кладбищу начнётся в 16:00.