Открытки из переработанной бумаги и цветов в «Собираторе», экскурсии по коммуналкам и особнякам. Как провести воскресенье в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Открытки из переработанной бумаги © Фото Ольги Сосновской, Beeco
    Открытки из переработанной бумаги © Фото Ольги Сосновской, Beeco

Рассказываем, куда сходить в Краснодаре на выходных

Краснодарский экоцентр «Собиратор» приглашает взрослых и детей старше 7 лет на мастер-класс по созданию открыток. 

Участники научатся вручную перерабытывать бумагу и изготовят из неё 2-4 уникальные открытки с сухоцветами. Мероприятие проведёт основательница экобренда Beeco Ольга Сосновская. 

Все материалы предоставят, а плату за участие — 500 рублей — отправят на работу экоцентра. 

Количество мест ограничено, забронировать можно сообщением в телеграме

9 и 10 октября пройдут последние в этом сезоне исторические экскурсии по Краснодару с исследователем монументального искусства Динаром Ибрагимовым. 

В воскресенье он покажет самые интересные коммунальные дворики и парадные в центре города. Начало экскурсии в 12:00.

А в 16:00 Динар познакомит желающих с аристократическим Екатеринодаром: особняками, армянским кварталом и Екатерининским собором. 

Стоимость экскурсий — 600 рублей, записываться здесь

Бонус: начать рабочую неделю 10 октября можно с позитивных фактов о старейших захоронениях в самом центре Краснодара. Экскурсия по Всесвятскому кладбищу начнётся в 16:00. 

Как писали Юга.ру, 8 октября в амфитеатре парка «Краснодар» покажут мультфильм о космических таксистах — лисе и еноте. А в парке «Солнечный остров» стартуют бесплатные спортивные тренировки. 

Афиша Краснодар Экология

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Открытки из переработанной бумаги и цветов в «Собираторе», экскурсии по коммуналкам и особнякам. Как провести воскресенье в Краснодаре
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