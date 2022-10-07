В парке «Краснодар» в пятницу покажут советскую сказку, в субботу — современный мультсериал

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 7 и 8 октября покажут советскую сказку и российский мультсериал

Вечером в пятницу в 18:00 начнётся лента «Каменный цветок» 1946 года режиссёра Александра Птушко. Это экранизация уральских сказов Павла Бажова и первый полнометражный советский фильм, снятый на многослойной цветной плёнке. Главные герои — мастер по камню Данила, его невеста Катенька и хозяйка Медной горы.

В субботу в 17:00 стартует марафон мультсериала «Лекс и Плу» о приключениях лиса и енота, которые работают космическими таксистами. Вход на сеансы свободный. 

Также жители и гости кубанской столицы могут посетить бесплатные лекции в новом городском арт-пространстве «Музейный дворик». В октябре пройдут мероприятия, посвящённые русскому живописцу Константину Коровину и немецкому гравёру Альбрехту Дюреру, архитектурным и градостроительным особенностям Краснодара.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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В парке «Краснодар» в пятницу покажут советскую сказку, в субботу — современный мультсериал
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