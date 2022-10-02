Спасатели обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной у берегов Новороссийска

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Спасатели обследовали более 6 тыс. кв метров морского дна и обнаружили семь ручных гранат, 75 минометных мин, 25 артснарядов, четыре авиабомбы и 11 зажигательных авиабомб. Весь найденный арсенал ликвидировали, не нанеся ущерба населению и инфраструктуре.

«Специалисты МЧС России продолжают планомерную работу по очистке черноморской акватории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Очередную крупную операцию провели у берегов Новороссийска: обезврежены 122 боеприпаса, обнаруженные в море в районе городского пляжа. Его побережье является популярной местной территорией отдыха», — говорится в сообщении.

В проведении операции было задействовано четыре плавсредства, 70 человек личного состава и 12 единиц техники.

Как писали Юга.ру, в станице Курчанской Темрюкского района бригада землекопов обнаружила мину времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место сотрудники ОМОНа идентифицировали боеприпас как противопехотную выпрыгивающую осколочную мину кругового поражения, использовавшуюся немецкой армией. Советские солдаты называли такой снаряд «лягушкой».