Спрос на ипотеку в южных регионах России вырос в 2,5 раза — Сбер

С июля по сентябрь на юге России и Северном Кавказе Сбер выдал почти в 2,5 раза больше ипотечных кредитов, чем за второй квартал 2022 года

Общая сумма выданных Сбером ипотек с июля по сентябрь 2022-го выросла более чем в 3,3 раза.

Лариса Безделева заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Ипотека остаётся одним из самых востребованных розничных продуктов Сбера в южных регионах страны. В летние месяцы произошёлбыстрыйрост спроса. Это связано с общим снижением ставок и первоначального взноса для покупки недвижимости, запуском IT-ипотеки и господдержки траншами, улучшением условий рефинансирования и индивидуального строительства», — отметила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

По данным Сбера, у жителей юга России и СКФО наиболее популярны льготные ипотечные программы, такие как «Господдержка» и «Семейная ипотека», а также новая отраслевая госпрограмма «IT-ипотека». Жильё с помощью этой программы уже приобрели в Краснодарском крае, Ростовской области, на Ставрополье и в Северной Осетии-Алании. Размер такого займа у IT-специалистов юга России и Северного Кавказа почти в 3 раза выше средней южной ипотеки.

С 15 по 19 сентября Сбер получал заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7%. По данным Домклик, наиболее востребованной она оказалась в Башкортостане (8%), Пермском крае (4,8%), Карачаево-Черкесской Республике (4,2%), Краснодарском крае (4,2%) и Иркутской области (4%).

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