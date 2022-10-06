В Краснодаре суд оштрафовал активиста из-за репостов в телеграме

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Ленинский суд Краснодара оштрафовал Виталия Вотановского за сотрудничество с нежелательной организацией

Ленинский суд Краснодара 6 октября признал активиста и автора телеграм-канала «Титушки Краснодара» виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией. 

Причиной для обвинения послужили ссылки на сайт Bellingcat (в 2021 году признан иноагентом, в июле 2022 внесен в список нежелательных организаций) в телеграм-канале. Как рассказал Юга.ру Вотановский, репосты он сделала еще в апреле, а в начале августа удалил их.

«Дело завели 12 августа. На скринах нет дат. В рапорте нет упоминания по VPN. На это всё суд закрыл глаза, что ссылки не работают даже если их ввести в поисковик сейчас. И скрины моего канала не понятно, когда сделаны», — добавил мужчина. 

Суд назначил Вотановскому штраф в размере 5 тыс. рублей. Но сам активист с таким решением не согласен и будет подавать апелляцию. Отметим, в картотеке суда материалы найти не удалось.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Виталия Вотановского и активиста Виктора Чирикова задержали в Тихорецке. Они собирали информацию о военных, которые погибли на территории Украины. 

Интернет Краснодар Суд

Новости

В Новороссийске пройдёт Крестный ход в поддержку российского воинства. В городе перекроют 8 улиц
В Краснодаре суд оштрафовал активиста из-за репостов в телеграме
Благоустройство Гуамского ущелья обойдётся в 45 млн рублей
В России расширили категории граждан, которым полагается отсрочка от мобилизации
Миграционный прирост в Краснодарском крае снизился в три с половиной раза
В Ростуризме рассказали о правилах выезда за границу в период частичной мобилизации

Лента новостей

Реклама на сайте