В Краснодаре суд оштрафовал активиста из-за репостов в телеграме

Ленинский суд Краснодара 6 октября признал активиста и автора телеграм-канала «Титушки Краснодара» виновным в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Причиной для обвинения послужили ссылки на сайт Bellingcat (в 2021 году признан иноагентом, в июле 2022 внесен в список нежелательных организаций) в телеграм-канале. Как рассказал Юга.ру Вотановский, репосты он сделала еще в апреле, а в начале августа удалил их.

«Дело завели 12 августа. На скринах нет дат. В рапорте нет упоминания по VPN. На это всё суд закрыл глаза, что ссылки не работают даже если их ввести в поисковик сейчас. И скрины моего канала не понятно, когда сделаны», — добавил мужчина.

Суд назначил Вотановскому штраф в размере 5 тыс. рублей. Но сам активист с таким решением не согласен и будет подавать апелляцию. Отметим, в картотеке суда материалы найти не удалось.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Виталия Вотановского и активиста Виктора Чирикова задержали в Тихорецке. Они собирали информацию о военных, которые погибли на территории Украины.