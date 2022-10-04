Жителям Краснодара на бесплатных лекциях расскажут об архитектуре, известных художниках и авангарде

Краснодарский край

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  • © Скриншот из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из письма Краснодарского музея имени Коваленко

Новое краснодарское арт-пространство «Музейный дворик» опубликовало расписание бесплатных мероприятий

Так, на 7 октября запланирована лекция о жизни и творчестве художника Константина Коровина, на 8 октября — об архитектурных и градостроительных особенностях Краснодара, на 12 октября — о русском авангарде на примере произведений из фондов музея имени Коваленко. 16 октября все желающие смогут познакомиться с работами немецкого живописца, рисовальщика и гравёра Альбрехта Дюрера.

Начало всех лекций в 15:00. Участие бесплатное, записаться можно по телефону +7 (861) 268-09-00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на Пушкинской площади появилось новое арт-пространство под открытым небом — «Музейный дворик». Там уже появился первый арт-объект — большой бронзовый бык, созданный из индустриального мусора.

Афиша Искусство Краснодар Музеи

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Жителям Краснодара на бесплатных лекциях расскажут об архитектуре, известных художниках и авангарде
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