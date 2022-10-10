Вторичная недвижимость на юге России перестала расти в цене — АН «Этажи»

Стоимость квадратного метра вторичной недвижимости на юге России вышла на плато — агентство недвижимости «Этажи»

По данным исследования АН «Этажи», квартиры, выставленные на продажу в середине года, начали дешеветь. Некоторые продавцы, чтобы сократить срок экспозиции, постепенно снижают цены. О каких-то больших дисконтах говорить не приходится, но некоторые лоты за последние 3-4 месяца потеряли в цене 10-15% . Дополнительно покупатели могут рассчитывать на скидку в ходе торга: разница между ценой предложения и продажи в среднем составляет около 6%.

В первую очередь тенденция снижения цен на вторичную недвижимость касается Москвы, где большой выбор квартир, а вторичный рынок остается рынком покупателя: рост объема предложения опережает динамику спроса. На юге страны этот тренд практически не прослеживается, но стоимость квадратного метра как минимум перестала расти и вышла на плато.

Дешевеют в первую очередь квартиры, которые были выставлены на продажу ещё в начале лета, но так и нашли своего покупателя. Новые лоты выходят на рынок часто по завышенным ценам. Готовы на дисконт продавцы, желающие продать свою недвижимость как можно скорее. При в 2022 году рост цен на вторичную недвижимость по стране составил более 15% . За последние два года цены выросли почти 40%.

© Изображение предоставлено АН «Этажи»

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А что в новостройках? Здесь цены также перестали расти. Всё чаще в рекламных объявлениях звучит информация о скидках, но с большим дисконтом совершаются лишь единичные сделки. Реальных возможностей для существенного снижения цен, например, на 15-25%, у застройщиков нет. Сегодня рынок находится в равновесии, но с начала года средняя стоимость квадратного метра в новостройках в крупных городах России выросла на 11%, а в 2021 году рост цен составил по разным оценкам от 20 до 25%.

Девелоперы в рамках новых проектов вынуждены аккуратнее подходить к ценообразованию из-за некоторого снижения спроса на новостройки и дисконта на вторичном рынке. С другой стороны, льготные ипотечные программы, которые распространяются только на жилье от застройщика, поддерживают цены на новостройки. Средняя ставка по ипотеке в третьем квартале текущего года на покупку новостроек — 9,39% годовых, на приобретение вторичного жилья — 10,7% . Более 70% всех сделок с новостройками осуществляется с привлечением ипотеки. Порядка половины от общего числа ипотечных сделок в сегменте новостроек приходится на субсидированные ипотечные программы.