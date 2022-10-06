Клиенты Уралсиба смогут вносить наличные в банкоматах сторонних банков с бизнес-картой

Клиенты банка Уралсиб смогут вносить наличные на счёт с использованием бизнес-карт в банкоматах сторонних банков

Операцию можно совершить в устройствах с функцией приема наличных банков ВТБ (ПАО), ФК «Открытие», «Тинькофф Банка», «Альфа-банка». При использовании карт «Мир» комиссия за внесение наличных сторонними банками не взимается.

Внесенная сумма поступит на расчетный счёт клиента (счёт, установленный в качестве счета для «самоинкассации» в соответствии с заявлением клиента).

С помощью бизнес-карты «Мир Business» от Уралсиба можно снимать наличные средства и пополнять расчетный счёт в банкоматах Уралсиба и других банков, совершать покупки в интернете с использованием реквизитов карты, а также оплачивать товары и услуги с мобильных устройств на базе Android (телефон, планшет, часы), добавив карту в приложение Mir Pay/Samsung Pay. Бизнес-картой можно расплачиваться на всей территории России.

Карту можно заказать в мобильном приложении «Уралсиб Бизнес Онлайн» или в ближайшем офисе Уралсиба, обслуживающем бизнес-клиентов. Подробную информацию о бизнес-карте «Мир», а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.