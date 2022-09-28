Уралсиб повысил доходность карты «Прибыль» и кобрендовой карты ФК «Краснодар»

Банк Уралсиб повысил ставку начисления процентов на остаток по флагманским продуктам

Для новых клиентов* в первый месяц после открытия карты банк начисляет 11% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка действует при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.

С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 7,5% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно , при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей**.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Карта ФК «Краснодар» — кобрендовый продукт Уралсиба и футбольного клуба «Краснодар». Она сочетает в себе полноценный функционал банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба со специальными бонусами, скидками и привилегиями.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на базе карты «Прибыль» Уралсиб и ФК «Краснодар» создали кобрендовую карту. Она сочетает полноценный функционал банковской дебетовой карты и карты болельщика клуба со специальными бонусами, скидками и привилегиями. ПОДРОБНЕЕ О КАРТЕ УРАЛСИБА И ФК «КРАСНОДАР»