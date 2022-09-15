Авиакомпания Fly Arna начнет выполнять рейсы из Сочи в Ереван

С 23 сентября между Сочи и Ереваном появятся прямые авиарейсы армянского лоукостера

Армянская бюджетная авиакомпания Fly Arna с 23 сентября начнет летать из Сочи в Ереван. Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.

Летать между городами будет авиалайнер А320 вместимостью 168 человек. Вылетать из Сочи они будут в 4:00 и прибывать в Ереван в 6:15. Обратно самолет будет отправляться в 2:35.

Цена билетов начинается от 5400 рублей. Стоимость будет включать провоз 10 кг ручной клади, без выбора места в салоне.

Fly Arna — дочерняя авиакомпания Fly Arabia. Она является совместным предприятием Фонда государственных интересов Армении и Air Arabia Group. Сочи станет четвертым регулярным направлением в маршрутной сети авиакомпании.

Как писали Юга.ру, в начале июля из Сочи впервые начали летать прямые самолеты в Шарджу, третий по величине город ОАЭ.