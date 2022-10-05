В Ростовской области убрали таможню на границе с ДНР

Утром 5 октября в Ростовской области прекратили все таможенные процедуры на границе с ДНР

В Ростовской области на границе с ДНР больше не будут осуществлять таможенные операции. Граница между территориями приобрела статус административной и теперь там будет только паспортный контроль, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Таможенные операции в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев-Курган», «Мариновка — Куйбышево», «Новоазовск — Весело-Вознесенка» и «Иловайск» не осуществляются с 10:15 утра», — написал Пушилин.

Такие изменения произошли в связи со вступлением в силу Федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта».

Напомним, в сентябре ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области заявили о желании провести референдумы о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября жители территорий проголосовали о присоединении к России. Участки для голосования работали на Кубани и в Крыму.

Также после включения в состав России новых территорий, движение судов по Азовскому морю стало регламентироваться законодательством РФ,