В Ростовской области убрали таможню на границе с ДНР

Ростовская область

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  • © Фото mb-photoarts, freepik.com
    © Фото mb-photoarts, freepik.com

Утром 5 октября в Ростовской области прекратили все таможенные процедуры на границе с ДНР

В Ростовской области на границе с ДНР больше не будут осуществлять таможенные операции. Граница между территориями приобрела статус административной и теперь там будет только паспортный контроль, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Таможенные операции в пунктах пропуска «Успенка — Матвеев-Курган», «Мариновка — Куйбышево», «Новоазовск — Весело-Вознесенка» и «Иловайск» не осуществляются с 10:15 утра», — написал Пушилин.

Такие изменения произошли в связи со вступлением в силу Федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта».

Напомним, в сентябре ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области заявили о желании провести референдумы о вхождении в состав РФ. С 23 по 27 сентября жители территорий проголосовали о присоединении к России. Участки для голосования работали на Кубани и в Крыму. 

Также после включения в состав России новых территорий, движение судов по Азовскому морю стало регламентироваться законодательством РФ, 

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