Крым заявил о готовности открыть избирательные участки во время референдумов. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области могут войти в состав РФ

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях просят немедленно провести референдум о присоединении к России

Глава Крыма Сергей Аксёнов сказал, что поддерживает решение республик о вхождении в состав РФ. Также он отметил, что Крым готов оказать помощь на этапе подготовки и организации, а также в вопросе безопасности.

ТАСС сообщил, что в Крыму могут открыть избирательные участки для беженцев из ДНР и Херсонской области. Решение примут избирательные комиссии тех территорий, где пройдут референдумы.

Общественные палаты ДНР И ЛНР 19 сентября обратились к Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с просьбой как можно скорее провести референдум о вхождении в состав России.

С аналогичным заявлением общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА области Владимиру Сальдо. Его заместитель Кирилл Стремоусов сказал, что жители надеются на одобрение предложения.

По словам Стремоусова, такое заявление сделали именно сейчас из-за усиления ситуации:

«Сегодня на фоне всех событий, проходящих в Европе, люди понимают, что нам необходимо быстрее уходить от этого ужаса и понимать, что если мы станем субъектом РФ, мы уже полноправно и полноценно будем под защитой России и понимать, что Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий».

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что референдумы имеют значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР, но и для восстановления исторической справедливости:

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер. Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять».

Также о желании провести референдум заявили в Запорожье. Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал РИА «Новости», что «в Запорожской области референдум пока будет проведен только на освобожденной территории».

Народные советы ДНР и ЛНР приняли решение провести референдум о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. На эти же даты референдум назначили в Херсонской области.