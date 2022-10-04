Перевозчикам Краснодарского края компенсируют рост затрат на запчасти и топливо. На это выделили 284 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении из региональной казны 284 млн рублей. Они должны компенсировать рост затрат на запчасти и горюче-смазочные материалы

Такая мера поможет не повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, компенсацию в размере 50 тыс. рублей на одно транспортное средство могут получить как муниципальные, так и частные перевозчики. Есть только одно условие — они не будут повышать стоимость проезда до конца 2022 года.

Распределять средства будет министерство транспорта и дорожного хозяйства. Порядок, сроки и условия компенсации сейчас определяют.

Как писали Юга.ру, в феврале 2022 года мэрия Краснодара начала судиться с перевозчиками из-за различных происшествий. Так, в июле 2021-го в маршрутке № 182 произошел взрыв горючей смеси. Весной стало известно, что администрация проиграла. По словам активистов «Транспортной инициативы», если власти всё же добьются аннулирования свидетельств, то транспортного коллапса в городе не возникнет.

27 сентября стало известно, что краевой суд отказал в аннулировании свидетельств 11 перевозчикам. Власти подали апелляцию.