Краевой суд отказал мэрии Краснодара в аннулировании свидетельств 11 перевозчикам. Власти подали апелляцию

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что краевой суд отказал в аннулировании свидетельств 11 перевозчикам. Суд счёл нарушения компаний несоразмерными прекращению свидетельств.

«Основаниями для исков об аннулировании свидетельств послужили сведения Ространснадзора о неоднократном привлечении этих 11 перевозчиков к административной ответственности за выпуск на линию автобусов с характеристиками, не предусмотренными картой маршрута», — рассказал замглавы города Владимир Архипов.

После решения краевого суда власти обратились в другие инстанции. Апелляции будут рассматривать в суде Северо-Кавказского округа и в Верховном суде.

Судебные разбирательства идут в отношении следующих перевозчиков: ООО «Краснодаравтранс», ООО «Автоальянс», ООО «Вымпел-М», ООО «Мегаполис», ООО «Югополис-Экспресс», ООО «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара», ООО «Магистраль», ООО «Секвестр», ООО «СВП», ООО «Технотранс-Юг», ООО «Кубань».

Какие маршруты обслуживают эти перевозчики: ООО «Краснодаравтотранс»: № 3, 7, 8, 131А, 141А, 161А, 189А.

ООО «Автоальянс»: № 21, 102А, 151А, 155А, 187А.

ООО «Вымпел-М»: № 6, 22, 51, 58.

ООО «Мегаполис»: № 26, 67, 90, 95, 160, 166А, 174А.

ООО «Югополис-Экспресс»: № 29.

ООО «Управляющая автотранспортная компания»: № 56, 105А, 154А, 177А.

ООО «Магистраль»: № 85, 177.

ООО «Секвестр»: № 45.

ООО «СВП»: № 4, 36, 47, 65, 121А, 182А, 183А.

ООО «Технотранс-Юг»: № 1, 28, 42, 78.

ООО «Кубань»: № 11, 34, 75, 106А, 114А, 150А, 163А, 186Б.

Ранее Юга.ру рассказывали о происшествиях с некоторыми перевозчиками. В июле 2021 года в краснодарской маршрутке № 182 произошел взрыв горючей смеси. Автобус принадлежал ООО «СВП». Компания ООО «Технотранс-Юг» является одним из перевозчиков по маршрутам вблизи школ № 102-ф и № 17-ф, где школьники ждали автобусы по часу.

Мэрия Краснодара начала судиться с перевозчиками в феврале 2022 года. Весной стало известно, что администрация проиграла. По словам активистов «Транспортной инициативы», если власти все же добьются аннулирования свидетельств, то транспортного коллапса в городе не возникнет.