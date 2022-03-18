Мэрия Краснодара проиграла суды с городскими маршрутчиками, а мэр напомнил о регулярных проверках, штрафах и судах

18 марта кубанские телеграм-каналы сообщили, что мэрия Краснодара проиграла суды с перевозчиками по искам об аннулировании лицензий. После этого тг-канал о жизни города и мэра вступил с ними в полемику

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара подали в суд на 11 предприятий, которые обслуживают муниципальные маршруты. Это частники, услугами которых пользуются как жители пригорода, так и центральной части города.

Список компаний, которым были поданы иски об аннулировании лицензий: ООО «Краснодаравтотранс», ООО «Автоальянс», ООО «Вымпел-М», ООО «Мегаполис», ООО «Югополис-Экспресс», ООО «Управляющая автотранспортная компания», ООО «Магистраль», ООО «Секвестр», ООО «СВП», ООО «Технотранс-Юг», ООО «Кубань».

Тогда власти мотивировали начало судебных разбирательств неоднократными нарушениями, среди которых «использование автобуса с иными характеристиками, чем те, которые предусмотрены картой маршрута». Журналист Юга.ру поговорил с руководителем общественного движения «Транспортная инициатива» Мариной Репещук. Она сказала, что сомневается в положительных решениях суда по этим делам.

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18 марта телеграм-канал Kurator24 опубликовал пост, в котором говорится, что краевой арбитражный суд вынес первые решения по делам. Все они оказались не в пользу чиновников. «Не увидел суд и внятных доказательств того, что нарушения повлекли угрозу причинения вреда жизни и здоровью пассажиров. В связи с этим мэрия уже получила отказ в удовлетворении исков против перевозчиков «Мегаполис», «СВП» и «Краснодаравтотранс», — говорится в сообщении.

Через несколько часов после этого в неофициальном телеграм-канале мэра Краснодара Андрея Алексеенко, который называется «Главный по Краснодару», был опубликован текст с объяснением ситуации. «Отдельные Telegram-каналы поспешили радостно понести новость — город проиграл суды об аннулировании свидетельств на перевозку пассажиров нескольких компаний. Правда же в том, что закон предусматривает автоматическую подачу в суд, если федеральное контрольное ведомство УГАДН выявляет неоднократные нарушения перевозчиками ст. 11.33 КоАП. Самые весомые из них — отсутствие кондиционера или выход на линию автобуса меньшей вместимости и комфортности. Разумеется, перевозчик оперативно такие нарушения устраняет и у суда абсолютно нет оснований для драконовских мер. Вроде аннулирования лицензий», — говорится в сообщении.

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В тексте уточняется, что такие «устранения нарушений» на маршрутах носят временный характер. «Поэтому проверки и штрафы должны быть регулярными. Как и суды при неоднократности нарушений». Также в сообщении упоминается переход Краснодара на систему брутто-контрактов. Контракт на разработку необходимых документов уже заключен. Однако, когда они будут реализованы, не сообщается.