Московские и краснодарские театры объединятся в творческую лабораторию на фестивале «Александровская крепость»

Краснодарский драматический театр, «Один театр» и «Мой театр» поучаствуют в театральной лаборатории на фестивале казачьей культуры «Александровская крепость», организованном фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Коллективы представят эскизы спектаклей по произведениям кубанского писателя Николая Канивецкого. Куратор проекта — основоположник жанра театральных лабораторий Олег Лоевский.

Театральная лаборатория — экспериментальный формат, предполагающий создание спектакля в живом диалоге режиссеров и артистов. Специально для фестиваля «Александровская крепость» художественные руководители и артисты краснодарских театров объединились с выпускниками ведущих театральных мастерских Москвы, чтобы представить свое видение «кубанского Чехова» Николая Канивецкого и его рассказов «На кордоне», «Лемишка», «Контрабандный чай», «Граммофон», «За варениками» и других.

Свои эскизы на фестивале представят главный режиссер Краснодарского драматического театра Арсений Фогелев, режиссер Александр Чеботарев (школа-студия МХАТ, мастерская Виктора Рыжакова), выпускники ГИТИСа Ирина Васильева (мастерская Сергея Женовача), Ксения Самодурова (мастерская Олега Кудряшова) и Екатерина Вербич (мастерская Владимира Мирзоева).

Сценой для театральной лаборатории на фестивале станет открытая уличная площадка, при этом для каждого спектакля построят уникальные декорации. Зрительный зал будет организован здесь же, под открытым небом, в максимальной близости к происходящему на сцене. После каждого показа зрители смогут обсудить увиденное вместе с режиссером и актёрской группой. Эскизы спектаклей будут впоследствии доработаны и войдут в постоянный репертуар краснодарских театров.

Расписание театральной лаборатории 1 октября, 12:00 Эскиз по произведениям «Контрабандный чай» и «Граммофон» («Один театр», режиссёр — Екатерина Вербич). 1 октября, 16:00 Эскиз по произведениям «Под Рождество» и «Лемишка» («Мой театр», режиссёр — Ксения Самодурова). 2 октября, 11:00 Эскиз по произведениям «На кордоне» и «На кладбище» (Краснодарский драматический театр, режиссёр — Ирина Васильева). 2 октября, 13:00 Эскиз по произведениям «Гуси с того свету» и «Вчерашние враги» (Краснодарский драматический театр, режиссёр — Арсений Фогелев). 2 октября, 15:00 Эскиз по мотивам рассказа «За варениками» с фрагментами из библиографической литературы о Н.Н. Канивецком («Один театр», режиссёр — Александр Чеботарёв).

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»

«Александровская крепость» — крупнейший на постсоветском пространстве фестиваль традиционной казачьей культуры. В этом году он пройдет 1 и 2 октября в хуторе Аргатов (Усть-Лабинский район). Гостей фестиваля ждут концерты группы «Отава Ё», Пелагеи и Тины Кузнецовой, выступления Никиты Ефремова и Екатерины Гусевой, спектакли от РАМТ и школы-студии МХАТ, ремесленные мастер-классы и гастроярмарка от лучшего шеф-повара юга России Андрея Матюхи.



Фестиваль является итоговым мероприятием одноименного конкурса казачьей песни, в котором участвуют аутентичные коллективы и исполнители со всей России, работающие в жанре традиционного фольклора и исполняющие песни своих регионов. В 2021 году фестиваль «Александровская крепость» стал одним из самых популярных и обсуждаемых мероприятий на юге России, его посетило больше 10 тыс. зрителей и 150 фольклорных коллективов. Впервые конкурс казачьей песни прошёл в 2020 году и принял более 250 заявок. Больше всех призовых мест заняли участники из Волгоградской области и Краснодарского края. Специальный приз — «Газель NEXT» — получил Краснодарский государственный институт культуры.