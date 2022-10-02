В Краснодаре появится новый спектакль — «Формула любви»

Во Дворце искусств «Премьера» в Краснодаре 15-16 октября пройдут премьерные показы спектакля «Формула любви»

Проект станет продолжением шоу оживших партитур «Симфония Голливуда». Только, как следует из названия, он основан на отечественном киноматериале. Зрители услышат мелодии и сцены из любимых фильмов в жанре музыкальной пародии.

В проекте задействованы все коллективы творческого объединения, включая Новый театр кукол и Молодёжный театр. За аудиосопровождение отвечает Кубанский симфонический оркестр. Постановщиками выступили режиссёр и хореограф Александр Мацко и музыкальный руководитель и дирижёр Денис Ивенский.

Дворец искусств находится по адресу улица Стасова, 175. Начало премерных показов спектаклей в 17:00. Приобрести билеты можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы имени Горького 14-16 октября представят новый спектакль «Двойник» по одноимённой повести Фёдора Достоевского. Режиссёр Ярослав Рахманин определил жанр как «загадочные приключения господина Голядкина».