В Краснодарском крае проверят системы оповещения населения

5 октября в Краснодарском крае будут проверять сирены тревоги

В Краснодарском крае 5 октября пройдет плановая проверка систем оповещения населения. Тревожные сирены включат в 10:40. По сигналу необходимо включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!». Проверка нужна для отработки своевременного информирования жителей и отработки действий экстренных служб в случае чрезвычайного происшествия.

Сирены прозвучат в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Армавире, Новороссийске, Крымском и Тихорецком районах. Это подтвердили в администрациях муниципалитетов и краевом МВД.

Ранее систему оповещения хотели проверить в Краснодаре в марте, но затем передумали.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Геленджике составили список из 3700 домов в городской черте, которые могут стать укрытиями в случае нанесения ракетно-бомбовых ударов. Также привести в порядок все бомбоубежища поручил губернатор Севастополя.