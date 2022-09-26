В Краснодаре состоится премьера спектакля «Двойник» по Достоевскому

В Краснодарском театре драмы имени Горького 14-16 октября пройдут премьерные показы спектакля «Двойник» по одноимённой повести Фёдора Достоевского

Это будет первый спектакль театра драмы в обновленном большом зале после его ремонта. Режиссёр Ярослав Рахманин определил жанр как «загадочные приключения господина Голядкина».

В центре сюжета титулярный советник Яков Петрович Голядкин. Он страшится окружающих и ощущает презрение сослуживцев. Однажды он встречает улучшенную версию себя — смелее, инициативнее, старательнее. Двойник быстро осваивается в жизни героя, который оказывается под угрозой выпадения из собственной жизни.

В постановочную группу вошли художник Константин Соловьёв, хореограф Юлия Блохина, художник по свету Мария Панютина, саунд-дизайнер Керим Хабибулин, художники мультимедиа Константин Соловьёв и Вячеслав Тимчук.

Премьерные показы пройдут 14 октября в 18:30, 15 и 16 октября в 17:00. Билеты в продаже. Возрастное ограничение 16+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском молодёжном театре в начале ноября состоится презентация спектакля «Война и мир» по одноимённому роману-эпопее Льва Толстого. Из произведения постановщик Александр Плотников взял только одну линию — историю Болконских, проживающих в Лысых Горах.