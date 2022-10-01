В Темрюкском районе нашли мину времен Второй мировой

Боеприпас времен Второй мировой войны обнаружили 1 октября рабочие, ведущие земляные работы в окрестностях станицы Курчанской Темрюкского района.

Прибывшие на место сотрудники ОМОНа идентифицировали боеприпас, как противопехотную выпрыгивающую осколочную мину кругового поражения, использовавшуюся немецкой армией. Советские солдаты называли такой снаряд «миной-лягушкой».

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Краснодарскому краю, боеприпас был успешно уничтожен взрывотехниками с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Отметим, что вчера плановое уничтожение снарядов времен Второй мировой происходило в Новороссийске.