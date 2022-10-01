В Темрюкском районе нашли мину времен Второй мировой

Краснодарский край

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  • Мина-лягушка, обнаруженная в станице Курчанской © Пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю
    Мина-лягушка, обнаруженная в станице Курчанской © Пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю

В станице Курчанской бригада землекопов обнаружила мину времен Великой Отечественной войны

Боеприпас времен Второй мировой войны обнаружили 1 октября рабочие, ведущие земляные работы в окрестностях станицы Курчанской Темрюкского района.

Прибывшие на место сотрудники ОМОНа идентифицировали боеприпас, как противопехотную выпрыгивающую осколочную мину кругового поражения, использовавшуюся немецкой армией. Советские солдаты называли такой снаряд «миной-лягушкой».

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Краснодарскому краю, боеприпас был успешно уничтожен взрывотехниками с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Отметим, что вчера плановое уничтожение снарядов времен Второй мировой происходило в Новороссийске.

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