В Темрюкском районе нашли мину времен Второй мировой
В станице Курчанской бригада землекопов обнаружила мину времен Великой Отечественной войны
Боеприпас времен Второй мировой войны обнаружили 1 октября рабочие, ведущие земляные работы в окрестностях станицы Курчанской Темрюкского района.
Прибывшие на место сотрудники ОМОНа идентифицировали боеприпас, как противопехотную выпрыгивающую осколочную мину кругового поражения, использовавшуюся немецкой армией. Советские солдаты называли такой снаряд «миной-лягушкой».
Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Краснодарскому краю, боеприпас был успешно уничтожен взрывотехниками с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Отметим, что вчера плановое уничтожение снарядов времен Второй мировой происходило в Новороссийске.
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