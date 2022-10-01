C 3 октября изменится схема проезда по Восточно-Кругликовской улице

Краснодарский край

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  • Угол улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. С 3 октября 2022 г. на этом перекрестке запрещен поворот влево © Скриншот сайта Google.com/maps
    Угол улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. С 3 октября 2022 г. на этом перекрестке запрещен поворот влево © Скриншот сайта Google.com/maps

В следующий понедельник вступит в силу новая схема дорожного движения по улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре

С 3 октября на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения — об этом сообщает администрация города.

Главное изменение затронет перекресток с улицей 40-летия Победы — здесь будет запрещен повороты влево при съезде с Восточно-Кругликовской в сторону Российской.

  • На Восточно-Кругликовской запретят левый поворот на улицу 40-летия Победы © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru
    На Восточно-Кругликовской запретят левый поворот на улицу 40-летия Победы © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru

Помимо этого, изменится схема въезда и выезда из ЖК «Панорама». На северном въезде в жилой массив будет установлена дополнительная секция светофора, а на южном будет запрещен поворот налево при движении по Восточно-Кругликовской в сторону Школьной.

  • При движении по Восточно-Кругликовской в сторону Школьной будет запрещено поворачивать налево на углу с улицей МОПРа © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru
    При движении по Восточно-Кругликовской в сторону Школьной будет запрещено поворачивать налево на углу с улицей МОПРа © Скриншот сайта администрации Краснодара, Krd.ru

«Эти изменения помогут повысить безопасность дорожного движения и снизить риски ДТП в Восточно-Кругликовском микрорайоне», уверен заместитель мэра Краснодара Владимир Архипов.

Напомним, что на этих выходных временно изменилась схема движения трамваев в восточной части Краснодара.

 

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C 3 октября изменится схема проезда по Восточно-Кругликовской улице
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