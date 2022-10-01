C 3 октября изменится схема проезда по Восточно-Кругликовской улице
В следующий понедельник вступит в силу новая схема дорожного движения по улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре
С 3 октября на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре изменится схема дорожного движения — об этом сообщает администрация города.
Главное изменение затронет перекресток с улицей 40-летия Победы — здесь будет запрещен повороты влево при съезде с Восточно-Кругликовской в сторону Российской.
Помимо этого, изменится схема въезда и выезда из ЖК «Панорама». На северном въезде в жилой массив будет установлена дополнительная секция светофора, а на южном будет запрещен поворот налево при движении по Восточно-Кругликовской в сторону Школьной.
«Эти изменения помогут повысить безопасность дорожного движения и снизить риски ДТП в Восточно-Кругликовском микрорайоне», уверен заместитель мэра Краснодара Владимир Архипов.
Напомним, что на этих выходных временно изменилась схема движения трамваев в восточной части Краснодара.