В Краснодаре на выходных изменят схему движения трамваев

В Краснодаре из-за капитального ремонта стрелочного перевода на перекрестке улиц Трамвайной и Бершанской временно изменится схема движения трамваев №№ 4, 5, 9, 10

По измененным маршрутам общественный электротранспорт будет курсировать на предстоящих выходных.

Так, вечером 1 октября последний вагон № 5 от конечной остановки «Улица Петра Метальникова» по стандартному маршруту отправится в 20:18. После 20:45 трамваи будут следовать до остановки «Хладокомбинат» по маршруту № 8.

Последний вагон № 4 от конечной остановки «Улица Индустриальная» отправится в 20:50. После 21:00 трамваи тоже будут следовать до конечной остановки «Хладокомбинат».

Утром 2 октября до 10:00 вагоны № 5 будут следовать от улицы Петра Метальникова до Хладокомбината по маршруту № 8. Трамваи № 4 будут курсировать от улицы Индустриальной до Ставропольской по обычному маршруту, а далее — по улицам Титаровской, Воронежской, Стасова и Ставропольской в сторону Индустриальной. Трамваи № 9 и № 10 начнут ходить с 10:00.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят к 2030 году построить трамвайную линию в сторону Ближнего Западного Обхода. Новая ветка свяжет Музыкальный микрорайон с «Баскет-холлом» и «Немецкой деревней».