Мобилизованного айтишника из Краснодара пообещали вернуть домой

Краснодарский край

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Василий Малиночка шел на сборы, попал под мобилизацию и оказался на полигоне

«Разобрались в мобилизации краснодарского айтишника Василия Малиночки. В ближайшее время он вернется домой к своим родным», — написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. За этим коротким сообщением — длинная история. Её Юга.ру рассказывали накануне.

Василий Малиночка получил повестку ещё до объявления мобилизации. Его приглашали на плановые сборы. В военкомат он пришел уже после начала мобилизации. Там, не разбираясь, записали Василия в мобилизованные, отправили в воинскую часть, а затем и на полигон.

У Василия было как минимум 3 аргумента в пользу отсрочки от мобилизации. Во-первых, ему 38 лет и он рядовой запаса (в первую очередь призывают мужчин до 35 лет). Во-вторых, у Василия косоглазие (несмотря на это, его записали в стрелки). В-третьих, он инженер-айтишник, работает в компании «Мегафон» и задействован в обеспечении стабильности работы сетей связи (такие специалисты имеют право на отсрочку).

Юрист Василия и его коллеги направили обращение в военную прокуратуру и военкому края, а также инициировали правительственную телеграмму от Минцифры.

Исправить ситуацию удалось лишь спустя неделю. Юрист Антон Тимченко уверен, что решающую роль сыграла огласка истории в СМИ.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодарском крае семерых ошибочно мобилизованных вернули домой.

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Мобилизованного айтишника из Краснодара пообещали вернуть домой
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