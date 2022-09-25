Два спортсмена-экстремала погибли в ходе забега из Архыза в Красную Поляну

Экстремальный горный забег из Архыза в Красную Поляну прерван раньше времени в связи с гибелью двоих участников

Экстремальный забег Alpindustria Arkhyz Race минувшей ночью был прерван, когда большинство участников едва успели преодолеть треть запланированной дистанции в 130 км между селом Архыз в Карачаево-Черкессии и горным курортом Красная Поляна.

Основной причиной остановки стало резкое ухудшение погоды на дистанции: на высокогорье выпал снег, а температура воздуха опустилась ниже нуля по Цельсию. К сожалению, на старт вернулись не все участники: двое спортсменов замерзли насмерть, сообщает «Югополис» со ссылкой на телеграм-чат организаторов соревнований. Погибли 33-летняя Виктория Безуглова из Ленинградской области и 18-летний Алексей Васильев из Свердловской области.

«Первый парень лидировал всю гонку и был подготовленный спортсмен», рассказал «Югополису» комментатор гонки Дмитрий Билитенко. «Его выносили из мглы высотной метели на высоте примерно 2800 другие спортсмены — они для меня герои. Про погибшую девочку не могу прояснить. Чудо, что больше никто не погиб!»

Напомним, что синоптики прогнозировали мокрый снег в горных районах Краснодарского края на эти выходные. Уже в понедельник обещают потепление.