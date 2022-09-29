«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт!» В Дагестане мужчин призывали в военкомат по громкоговорителям

Дагестан, Вся Россия

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  • Крепость Нарын-кала в дагестанском Дербенте © Фото Нины Зотиной, ЮГА.ру
    Крепость Нарын-кала в дагестанском Дербенте © Фото Нины Зотиной, ЮГА.ру

В Дербенте запустили по городу автомобили, которые с помощью громкоговорителей призывали всех мужчин срочно прийти в военкомат. После этого перед горожанами извинился глава республики

В дагестанском Дербенте запустили по городу автомобили с громкоговорителями.  Всем мужчинам сообщали, что нужно срочно идти в военкомат. Видео появилось в пабликах Дагестана. 

«Уважаемые граждане города Дербента! Всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента. При себе иметь паспорт и военный билет», — оповещали из громкоговорителей.

В администрации Дербента журналистам рассказали, что это «дополнительная мера информирования граждан». При этом в мэрии подчеркнули, что призыв явиться в военкомат не означает отправку в зону специальной военной операции. Также уточнили, что мобилизация проходит по всем правилам. Позже в пресс-службе города сообщили, что изменят формат оповещения.

На ситуацию остро отреагировал глава республики Сергей Меликов. В своём телеграм-канале он написал, что такой формат информирования — несусветная глупость.    

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, — в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей? Дорогие дербентцы, простите за эту выходку. Поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных!»

Юга.ру писали, что после объявления мобилизации в Дагестане на акции протеста вышли местные жители. В одном из сёл перекрыли федеральную трассу. На следующий день на протестных акциях задержали около 120 человек. На некоторых завели уголовные дела.

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