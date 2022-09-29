В Краснодарском крае завели очередное административное и уголовное дело по статье за дискредитацию ВС РФ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре и Новороссийске мужчин обвиняют по статье о дискредитации армии. Один из них расцарапал иномарки, а другой — выложил видео

В Краснодаре полицейские задержали 47-летнего местного жителя, который расцарапал наклейки с символикой в поддержку армии на иномарках и выкрикивал дискредитирующие фразы. 

В отношении задержанного составили протоколы по ч. 2 ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 20.3.3 (Дискредитация ВС РФ) КоАП РФ. Первомайский районный суд Краснодара признал мужчину виновным. В виде наказания ему назначили 5 суток ареста и два штрафа общей суммой 60 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Еще одно дело за дискредитацию ВС РФ завели в Новороссийске. Мужина вел канал на одном из видеохостингов и в апреле выложил туда видео, которое не понравилось правоохранителям. В результате на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации). Мужчину заключили под стражу.

Юга.ру неоднократно рассказывали о задержаниях за дискредитацию армии. В Новороссийске на набережной блогер угрожал расправой гуляющим, а в соцсети призывал убивать граждан России. В Крымске суд оштрафовал полицейского роты патрульно-постовой службы на 40 тыс. рублей за публичные высказывания о ситуации в Украине.

Армия Краснодар Суд Хулиганство

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В Краснодарском крае завели очередное административное и уголовное дело по статье за дискредитацию ВС РФ
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