Сайт «Выбери.ру» рассказал, кому не нужен расчетный счет и как менять банки и тарифы

Индивидуальный предприниматель может работать и без расчетного счета, если платеж по одному договору не превышает 100 тыс. рублей. Например, расчётный счет не нужен фотографу, который проводит до десяти фотосессий в месяц, репетитору, логопеду и многим подобным специалистам, принимающим платежи наличными от небольшого круга клиентов — частных лиц. Если же надо сотрудничать с юрлицами или важно предложить клиентам удобную оплату картой, если хочется управлять бюджетом онлайн, то лучше открыть расчётный счет. Также счет в банке — это безопасность хранения, удобные расчеты с налоговой и госфондами и процент на остаток.

Сайт «Выбери.ру» предлагает использовать их базу данных для выбора банка. Многие из них готовы открыть расчетный счет для ИП бесплатно. Некоторые даже не берут плату за обслуживание расчётного счета. Сотрудники сайта напоминают, что для выбора банка и тарифа нужно учесть, какие виды и количества операций будут совершаться по счету: