Сайт «Выбери.ру» рассказал, кому не нужен расчетный счет и как менять банки и тарифы
Сайт «Выбери.ру» пояснил, как выбрать банк для открытия расчетного счета для ИП
Индивидуальный предприниматель может работать и без расчетного счета, если платеж по одному договору не превышает 100 тыс. рублей. Например, расчётный счет не нужен фотографу, который проводит до десяти фотосессий в месяц, репетитору, логопеду и многим подобным специалистам, принимающим платежи наличными от небольшого круга клиентов — частных лиц. Если же надо сотрудничать с юрлицами или важно предложить клиентам удобную оплату картой, если хочется управлять бюджетом онлайн, то лучше открыть расчётный счет. Также счет в банке — это безопасность хранения, удобные расчеты с налоговой и госфондами и процент на остаток.
Сайт «Выбери.ру» предлагает использовать их базу данных для выбора банка. Многие из них готовы открыть расчетный счет для ИП бесплатно. Некоторые даже не берут плату за обслуживание расчётного счета. Сотрудники сайта напоминают, что для выбора банка и тарифа нужно учесть, какие виды и количества операций будут совершаться по счету:
- это частые маленькие платежи от физлиц или редкие от компаний;
- сколько платежей надо делать ежемесячно;
- надо ли снимать или вносить наличные;
- нужна ли бесплатная бухгалтерия или в штате есть бухгалтер.
Банки Турции отказались от платежной системы «Мир»:
Выбрав банк, можно отправлять заявку на открытие счета. Банки сами определяют пакеты документов, но чаще всего это:
- паспорт,
- свидетельство о регистрации,
- свидетельство о постановке на налоговый учёт,
- индивидуальный налоговый номер (ИНН).
Если деятельность предпринимателя подлежит лицензированию, то банк может запросить лицензию. Если деньгами на счете будет распоряжаться кто-то ещё, то понадобится доверенность.
Если тариф и/или банк перестали устраивать, их можно сменить. Сменить тариф стоит, если бизнес вырос и количество платежей увеличилось. Переход из одного банка в другой может быть вызван недостаточно качественным обслуживанием. Например, не устраивает служба поддержки или личный кабинет. Новый банк откроет новый расчетный счет, предприниматель переведёт туда деньги со старого, и останется уведомить клиентов о смене реквизитов для платежей. После того, как на старый счет перестанут поступать средства, его можно закрывать.